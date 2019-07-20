Красная икра в России подорожает на треть

Москва, 20 июля. Красная рыба и икра в России в этом году подорожает на 25-30%.Такой прогноз озвучил в субботу глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Он отметил, что жители Дальнего Востока, где началась продажа лосося, уже почувствовали рост розничных цен, которые выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Сахалинская горбуша в настоящее время продается по 320-380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390-410 рублей, а сима — по 550-570 рублей.

«По мере нарастания уловов цена лососей, безусловно, будет снижаться, однако возможность вернуться на прошлогодний уровень, когда был поставлен рекорд по вылову лососей, исключена», — пояснил Савельев агентству «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что специалисты установили самые полезные сорта рыбы. К ним в первую очередь относятся тунец и треска. Рыба этих видов богата белком, углеводами и жирами. Употребление в пищу трески, к тому же, способствует улучшению метаболизма и снижению уровня холестерина в крови.