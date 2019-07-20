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«Сумасшедший папаша» Шепелев поделился секретом, как вырастить счастливого ребенка

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«Сумасшедший папаша» Шепелев поделился секретом, как вырастить счастливого ребенка

Москва, 20 июня. Ведущий Дмитрий Шепелев поделился секретом, как вырастить счастливого ребенка. Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

По мнению Шепелева, счастье ребенка зависит от родителей. Ведущий пояснил, что если счастлив родитель, то это чувство будет передано и его ребенку.

«Если мы хотим дать нашим детям как можно больше и как можно лучше, а у самих в глазах грусть — так не работает», — дал он совет.

В одном из постов Instagram звезда также рассказал о значении для него времени, проведенном в кругу семьи. Шепелев пояснил, что старается выстаивать свой рабочий график таким образом, чтобы проводить с ребенком по три часа ежедневно — один утром и два вечером.

«Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно, — констатировал он. — Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде».

Ведущий отметил, что лето — время отпусков.

«От многих слышу на вопрос: «Чем займешься?». Ответ: «Побуду с семьей, детьми». Как вы считаете, это решение — год посвятить работе и несколько недель семье? — поинтересовался ведущий. — Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же)».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько слов на тему времяпровождения с детьми. Как-то на корпоративном мероприятии от одного из руководителей услышал тост о преданности своему делу. Он говорил: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу - еще спят». Помню, тогда меня это потрясло. Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде. Сейчас пора летних отпусков. Ото многих слышу на вопрос «чем займешься?» ответ «побуду с семьей, детьми». Как вы считаете, это решение - год посвятить работе и несколько недель семье? Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же). Сколько ваш мужчина проводит времени с детьми? И как лучше: по несколько часов в день или раз в год в отпуске достаточно? #60секунд

A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on

Напомним, Шепелев самостоятельно воспитывает сына Платона, который родился у него и певицы Жанны Фриске в 2013 году, за два года до смерти артистки от рака.

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