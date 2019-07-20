Власти Иркутской области выплатили матпомощь 99% пострадавшим при наводнении

Иркутск, 20 июля. Почти 38 тысяч человек, а именно 99% пострадавших при наводнении в Иркутской области получили единовременную выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Левченко.

«Всего в зону затопления попали 38 тысяч человек. На сегодня 99% этих людей получили выплаты по 10 тысяч рублей», — приводятся его слова на сайте правительства области.

В сообщении указывается, что компенсацию в 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества получили от властей региона почти четыре тысячи человек, а выплату за полную потерю имущества в 100 тысяч — 10,9 тысячи человек.

Еще 77 человек получили 200-400 тысяч рублей компенсации за нанесенный здоровью вред в зависимости от тяжести состояния. Семьям 18 погибших при паводках выделили по миллиону рублей.

В сообщении пресс-службы регионального правительства уточняется, что специалисты уже отремонтировали 46 из 48 разрушенных мостов, восстановили 250 из 300 подтопленных участков автомобильных дорог. Открыт проезд по федеральной трассе, электроснабжение восстановлено.

Сложная паводковая ситуация возникла в области в июне, местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены оказались более 110 населенных пунктов.

По данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

Президент России Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

В пятницу глава государства посетил регион и пообщался с местными жителями. Президент выяснил, как разместили пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного проживания и как ведется ликвидация последствий трагедии. Путин пообещал лично приехать и проверить, чтобы все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области приступили к учебе с 1 сентября.

Тем временем вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании у президента по вопросам ликвидации последствий трагедии пообещал, что сельхозпроизводителей, которые пострадали при наводнении в Иркутской области, освободят от налогов, им предоставят также и другую поддержку по компенсации финансового ущерба.