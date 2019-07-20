Эксперт объяснил, чем приложение FaceApp может быть полезно для человека

Москва, 20 июля. Популярное приложение FaceApp, которое позволяет по фото узнать, как изменится внешность человека с годами, может стать мотивирующим фактором — люди будут вести здоровый образ жизни, чтобы в старости выглядеть как можно лучше. Об этом заявила врач-гериатр Ольга Ткачева.

Она подчеркнула, что на процесс старения в основном влияют внешние факторы, а «состаренные» фотографии не могут быть абсолютно достоверными. Об этом пишет РИА Новости.

«Такое приложение полезно, потому что оно повышает мотивацию человека к здоровому образу жизни, потому что скорость старения на заложена генетически», — сказала Ткачева.

По ее словам, точно определить, как будет выглядеть человек в старости очень сложно, так как все зависит, в первую очередь, от образа жизни и питания. Врач-гериатр обратила внимание на тот факт, что старение определяется генетикой только на 20%, именно поэтому приложения, которые показывают человека в старости, не могут быть на все 100% достоверными.

Ранее сообщалось, что программист из Петербурга заработал миллион долларов на приложении FaceApp. Нейросеть побила все рекорды и стала первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира.

Напомним, уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер обратился к гражданам страны с просьбой перестать использовать FaceApp. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что приложение призвали запретить в Германии именно потому, что оно было разработано в России.