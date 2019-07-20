Посол РФ встретился с помощником спикера парламента Ирана

Тегеран, 20 июля. Посол России в Тегеране Леван Джагарян в субботу встретился с помощником спикера иранского парламента Хосейном Амиром Абдоллахийаном.

Как сообщает агентство Mehr, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию в регионе, а также ряд международных вопросов. Поднимался ли вопрос о задержанном в Иране танкере с российскими моряками — не уточняется.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero за нарушением международных правил. На борту корабля находятся три российских моряка. В настоящее время весь экипаж ожидает завершения процедур с иранской стороны.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что РФ будет защищать россиян, которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать все необходимые меры для того, чтобы их освободить. По словам парламентария, сложившаяся ситуация является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны США.