ЦСКА может арендовать игрока «Монако»

Москва, 20 июля. Нападающий «Монако» Насер Шадли может продолжить карьеру в московском футбольном клубе ЦСКА. По информации Федерального агентства новостей, 29-летний игрок сборной Бельгии может пополнить состав «армейцев» на правах аренды.

Как стало известно ФАН, в настоящий момент переговоры находятся на начальной стадии.

Шадли перешел в «Монако» из «Вест Бромвича» за 13 миллионов евро летом прошлого года. В прошлом сезоне футболист провел 22 матча, но не отметился результативными действиями.

В активе Шадли 56 матчей за сборную Бельгии и шесть забитых мячей. Контракт игрока с «Монако» действует до лета 2021 года.

Двойное гражданство спортсмена позволяло ему играть как за сборную Марокко, так и за команду из Бельгии. О своем намерении представлять Брюссель он заявил в январе 2011 года, а уже 9 февраля дебютировал за сборную Бельгии в товарищеском матче против финнов.

Напомним, летом прошлого года из ЦСКА в стан монегасков за 30 миллионов евро перешел полузащитник Александр Головин. Как сообщал ФАН, им заинтересованы несколько клубов, представляющих Лондон. Речь идет о «Челси» и «Арсенале». Кроме того, за бывшим игроком ЦСКА также следит «Тоттенхэм». При этом высока вероятность, что следующий сезон 22-летний футболист проведет в своем нынешнем клубе.

Ранее бывший тренер и футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей мнением о предстоящем матче петербуржцев в рамках второго тура чемпионата России против «Сочи» на выезде.