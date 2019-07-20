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Власти Ирана заявили об отсутствии груза на задержанном танкере

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Власти Ирана заявили об отсутствии груза на задержанном танкере

Тегеран, 20 июля. Задержанный британский танкер Stena Impero не перевозил грузы. Об их отсутствии заявил представитель властей Ирана, гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

Он также не исключил, что членов экипажа могут при необходимости, в частности в случае запроса судебных властей, допросить по ряду технических аспектов.

Афифипур ранее назвал причину задержания судна, следовавшего под флагом Соединенного Королевства. Он заявил, что танкер столкнулся с иранским рыболовецким судном. Последнее подало сигнал бедствия, который Stena Impero, по словам Афифипура, проигнорировал.

Он уточнил, что судно будет находиться в иранском порту Бендер-Аббас до окончания расследования инцидента.

О задержании танкера Корпусом стражей Исламской революции стало известно накануне. КСИР в качестве причины произошедшего назвал нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). Танкер конфискован.

Позднее СМИ со ссылкой на иранский источник сообщили, что танкер задержали из-за того, что «он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды» и не реагировал на предупреждения Ирана.

На борту танкера находились трое россиян и еще 20 членов команды, граждан Латвии, Филиппин и Индии. Посольство России в Тегеране заявило, что связь с тремя гражданами РФ на танкере Stena Impero к настоящему моменту не установлена, они остаются задержанными на борту. Дипломатическое ведомство находится в контакте с иранскими властями по инциденту. 

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Источник: ISNA
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