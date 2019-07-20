Реестр отечественного телеком-оборудования появится в России к 2020 году

Москва, 20 июля. Единый реестр российской радиоэлектронной продукции будет сформирован до 1 января 2020 года. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

До указанного срока также необходимо разработать перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования, которое было произведено в РФ. Согласно тексту документа, этим займется Министерство промышленности и торговли России.

Кроме того, министерство должно обеспечить формирование и ведение реестра в государственной информационного системе промышленности с 1 сентября текущего года и до 1 января 2020 года создать список всех требований по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования.

Таким образом, главная задача Минпромторга заключается в том, чтобы обеспечить полноценное ведение реестра в электронном виде.

Ранее сообщалось, что отечественные производители телекоммуникационного оборудования обратились в министерство промышленности и торговли РФ с просьбой защитить их от китайских конкурентов. По последним данным, в настоящее время до 94% российского рынка занято иностранной продукцией, в основном китайской — Huawei и ZTE.