Российские ученые работают над созданием новых луноходов

Москва, 20 июля. Российские ученые работают над созданием двух проектов луноходов, которые могут быть воплощены в жизнь уже в этом десятилетии. Об этом в субботу заявил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

По его словам, речь идет о создании тяжелого лунохода «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика. Оба проекта были поддержаны Роскосмосом и РАН, в настоящее время они находятся на стадии эскизного проектирования.

«Проект может быть реализован уже в течение следующего десятилетия. Аналогичный пилотируемый проект мы не сможем реализовать в такие сроки», — пояснил Слюта агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее российские специалисты представили концепцию Лунной исследовательской программы. Первая высадка на Луну намечена на 2030 год. Регулярные миссии на Луну запланированы с 2032 по 2035 год. К 2035 году на объекте планируется разместить постоянную базу.

Для этого на Луну доставят строительные машины, а также крупнотоннажные грузы. Будет дан старт «расширению лунных исследований и экспериментальных программ и начало полномасштабной лунной базовой операции».