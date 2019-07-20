Школьница в Чите угнала иномарку у малознакомого мужчины

Чита, 20 июля. Школьница в Чите украла иномарку у малознакомого мужчины. Инцидент произошел в пятницу 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль марки Toyota Fielder. За рулем оказалась 14-летняя девушка, которая проживает в селе Смоленка. Конечно, документов на машину у нее не было. Выяснилось, что данная машина принадлежит 36-летнему жителю Читы. При этом мужчина подал заявление об угоне транспортного средства.

По данным полиции, потерпевший познакомился с девушкой, пригласил ее на свою территорию для распития спиртных напитков. Девушка поняла, что поздно ночью домой ее никто не повезет, поэтому она села за руль сама и поехала в сторону дома. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Отмечается, что за угон автомобиля девушке грозит до пяти лет лишения свободы.