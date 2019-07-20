Митинг оппозиции на проспекте Сахарова в Москве собрал всего лишь 12 тысяч участников

Москва, 20 июля. Около 12 тысяч человек вышли на согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму, сообщили в главном управлении МВД РФ по столице.

Митинг проходит на проспекте академика Сахарова. Выйти на улицы города москвичей призвали кандидаты от оппозиции — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Однако большинство москвичей все же предпочли посвятить выходной день собственным планам. Для 13-миллионой столицы 12 тысяч человек — довольно слабый результат.

Движение по всей протяженности проспекта Сахарова перекрыто. Решивших принять участие в митинге охраняют сотрудники полиции и Росгвадрии. Однако участники акции не отличаются воспитанием: в толпе были зафиксированы неоднократные попытки провокаций, направленных на сотрудников правоохранительных органов. Со сцены кандидаты Навального намеренно оскорбляли полицейских и росгвардейцев, выкрикивали лозунги, которые для приличных людей недопустимы.

Отметим, что большинство сторонников блогера Алексея Навального делают себе имя на скандалах и беспорядках. Любые попытки правоохранительных органов стабилизировать ситуацию они представляют как противоправные действия против них.

Напомним, в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы зарегистрировано 233 человека. Отказано в регистрации по разным причинам 57 кандидатам.

Ранее стало известно, что Навальный оставил себе 10 миллионов из 12,5 миллионов рублей, выделенных на предвыборную кампанию его соратников.