Глава ДНР рассказал об интеграции с РФ, борьбе с коррупцией и «притеснении украинцев»

Ровно год исполнится 31 августа со дня трагической гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Временно исполняющим обязанности главы ДНР тогда стал Денис Пушилин. В ноябре 2018 года по итогам народного волеизъявления он возглавил республику.

Несмотря на невероятно плотный график, Денис Владимирович любезно согласился встретиться с корреспондентом Федерального агентства новостей и ответить на накопившиеся вопросы, в том числе достаточно непростые.

— В мае этого года исполнилось пять лет с момента проведения референдума о суверенитете республик Донбасса. Как вам кажется, каковы главные итоги прошедших пяти лет, чего добилась ДНР в экономической, военной, культурной сферах?

— Стоит отметить, что мы начинали свою деятельность, не имея армии, было только ополчение. При этом в период боевых действий у нас получилось выстроить все государственные институты. На данный момент можно говорить о том, что армия уже сформирована в полном понимании ее как таковой.

Что же касается культурного развития, то нужно вспомнить 2014 год — именно тогда открылись театры, концертные залы. Это стало культурной отдушиной. Во всех этих заведениях мы видим аншлаги по сей день.

Если рассматривать экономическую часть, то, учитывая, что все хозяйственные связи были разорваны и все пришлось выстраивать абсолютно с нуля, говорить о том, что сейчас все хорошо, конечно, было бы неправильно. Есть много сложностей, но самое большое достижение — это то, что сохранены промышленный и кадровый потенциалы, это является, наверное, наиболее важным. И если говорить в цифрах, то за январь-май 2019 года, в сравнении с этим же периодом 2018 года, прирост реализации промышленной продукции составил 7,3%.

Что же касается основного, что нас в принципе вдохновляло с 2014 года, — это сближение с Россией, и здесь тоже есть успехи. Наши граждане получают российские паспорта, есть взаимодействие в культурном плане, в образовании. Аккредитацию в Российской Федерации уже получил ряд наших вузов. Процесс продолжается, и подводить итоги пока преждевременно. Работа идет. Перед нами стоит еще очень-очень много вызовов.

— Как вы видите будущее республики? В качестве независимого государства, в составе России или же в составе Украины с особым статусом?

— В 2014 году на референдуме наши граждане проголосовали в абсолютном своем большинстве за государственную самостоятельность. Поэтому вопросы о каких-то присоединениях куда-либо могут решать только наши граждане. Что для них ближе — это, конечно же, союз с Российской Федерацией, и я тоже этого бы хотел.

— Перед выборами на Украине были определенные надежды на Владимира Зеленского как на «президента мира», но впоследствии обстрелы только усилились, а его нынешняя риторика не имеет ничего общего с предвыборной. Как вам кажется, способен ли этот человек закончить войну или же он занял ту же позицию, что и Петр Порошенко?

— Изменений в лучшую сторону со времен Порошенко, увы, не наблюдаем. На линии соприкосновения продолжаются обстрелы, по-прежнему разрушаются инфраструктура, жилые дома, получают ранения, погибают — увы, это так — мирные граждане и военнослужащие. Говорить о том, что ситуация в каком-то плане имеет положительный прогресс, не приходится.

Есть ли у Зеленского возможности прекратить обстрелы, прервать острую фазу конфликта? Такие возможности у него есть... Необходима политическая воля, нужно укротить радикалов как на линии соприкосновения, так и в тылу. Как мы видим, с последним у Зеленского есть определенные сложности.

— Стоит ли на повестке дня объединение с ЛНР в одно федеративное или конфедеративное государство?

— На данном этапе это не совсем уместно, потому что затратило бы определенные ресурсы. Это же полное перестраивание системы государственного управления. И если смотреть на наши цели, то во главе угла у нас стоит интеграция с Российской Федерацией, как Донецкой, так и Луганской Народных Республик. В связи с этим предпринимается ряд шагов. В частности, мы делаем границы прозрачными, включаем таможенную составляющую и в принципе исключаем то, что нас разделяет. Эта работа ведется в интенсивной фазе.

— На ваш взгляд, возможно ли в ближайшее время признание народных республик Российской Федерацией?

— Все зависит от геополитической ситуации. Нужны определенные возможности, такие же, какие позволили получать паспорта Российской Федерации. Время покажет.

— Насколько ДНР готова к вхождению в состав России, все ли процедуры проработаны и нужен ли будет какой-то переходный период, как вам кажется?

— Переходный период в любом случае будет необходим, ничего не случается мгновенно. Но если говорить о нашей готовности в 2014 году и нашей готовности в 2019 году, конечно, мы гораздо более высокую готовность имеем сейчас. Но при этом стоит учитывать предыдущие вопросы и ответы — необходимо окно возможностей. С нашей стороны, конечно же, есть желание, но не все так просто. Геополитические вопросы сейчас стоят на первом плане во всех странах, во всем мире.

— Как вам кажется, что означает для жителей ДНР выдача паспортов России? И сами вы собираетесь ли получить паспорт? Если да, то что это означает для вас в человеческом смысле и, может быть, в символическом?

— Что касается получения паспортов нашими гражданами, то для определенного количества населения это практическая, наверное, выгода, потому что дает больше свобод и прав. По сути, что сделала Россия — она вернула отобранные Украиной права наших граждан. Это был некий гуманитарный шаг.

Для многих, конечно же, это и символический шаг, символический поступок со стороны России, который говорит о сближении с ней и о том, что мы находимся на верном пути, а те цели и задачи, которые мы ставили в 2014 году, становятся ближе.

Что касается меня, то я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики и имею абсолютно все законные права, поэтому документы подал, жду.

— По итогам выборов, прошедших в ноябре 2018 года, вы стали главой республики. Что это означает для вас и насколько тяжело ощущать ответственность за судьбы людей в столь непростой период?

— Ответственность — это всегда сложно, и это действительно должен быть осознанный выбор. Я здесь говорю не только о посте главы республики, а о любой госслужбе. Это — необходимость принимать и находить те решения, которые будут полезны и действительно будут подразумевать под собой благополучие наших граждан. Это судьбы людей, это сотни тысяч, миллионы судеб.

Соответственно, в какой-то степени это самопожертвование. Чтобы полноценно отдаться госслужбе, нужно сделать очень взвешенный шаг. Госслужба подразумевает в первую очередь доверие граждан, а оно по своей сути предполагает, конечно же, отношения, поступки, действия, решения, которые должны приниматься.

— Какова идеология ДНР? Какова вообще, на ваш взгляд, роль идеологии в государственном строительстве?

— Государственная идеология, как и общенациональная идея, должна выражать интересы всех социальных слоев и всячески способствовать их сплочению. Она должна быть способной объединить усилия всех органов власти в целях социального созидания и достижения благополучия, стабильности и социальной справедливости.

В Донецкой Народной Республике только идет процесс идеологического формирования, который, конечно же, не может быть оторван от происходящих исторических событий. Сегодня наше общество сплотилось ради достижения мира и возвращения на Родину — в Россию.

— И в привязке к предыдущему вопросу. В последнее время много говорится о таком явлении, как «донбасская идентичность». Что это за явление в вашем понимании?

— Донбасс всегда был регионом, в котором собрались люди особого склада характера и самых разных национальностей, причем они всегда жили в мире и согласии. Донбасс — край тружеников, и донбасская идентичность — это сплав патриотизма, смелости, стойкости, чести и, я бы сказал, обостренного чувства справедливости.

— Очевидно, что республику населяют не только русские, но и малороссы. И, пользуясь этим фактором, некоторые украинские СМИ говорят о якобы «притесняемых в народных республиках украинцах». Насколько это соответствует действительности, например, есть ли школы с изучением языка?

— Это — украинская пропаганда и ничего более, потому что у нас украинский язык изучается в школах, никаких притеснений нет. Более того, украинский, согласно нашей Конституции, является вторым государственным языком.

— Какова военная обстановка на линии соприкосновения? Как вам кажется, в сравнении с 2014-2015 годами, каково влияние военного фактора на жизнь жителей?

— Военная обстановка остается напряженной, несмотря на изменения, произошедшие в руководстве Украины. Если мы возьмем линию соприкосновения, то с 2014-2015 годов ничего не поменялось, то есть там наши граждане продолжают гибнуть и получать ранения, разрушаются инфраструктура, жилые дома. Как и что будет меняться и возможен ли сейчас какой-то диалог — покажет время. Пока я смотрю на это с огромным скепсисом. Как и на все происходящие события в рамках переговорного процесса в том числе.

— Как продвигается восстановление разрушенного в результате боевых действий жилого фонда, объектов инфраструктуры?

— Восстановление, конечно же, продолжается за счет государственных программ, гуманитарных организаций. Восстановлено порядка 40% жилья. Но ситуация усугубляется тем, что обстрелы продолжаются. И только на линии соприкосновения за первый квартал было разрушено почти 200 домов. Усугубляется это еще тем, что некоторые сооружения и дома восстанавливаются уже по два, три, четыре раза, это зависит от периода времени. Поэтому о полном восстановлении можно будет говорить только после окончания конфликта как такового.

— Можно ли утверждать, что в ДНР возвращается или даже практически вернулось население, которое выехало в 2014-2015 годах в Россию и на Украину?

— Вернулось очень много людей, но миграционные процессы, как внешние, так и внутренние, продолжаются, и это абсолютно нормально. О конкретных цифрах и показателях можно будет говорить после переписи, которая должна состояться осенью. Указ об этом уже подписан.

— Как идет борьба с коррупцией — тяжелым наследием Украины, которое, как известно, мешает развиваться бизнесу?

— Коррупцию приходится выжигать каленым железом, и, к сожалению, это наследие у нас очень прочно вселилось в умах не только чиновников, но и граждан. И здесь подход должен быть с двух сторон: нужно отвыкать давать взятки, необходимо бороться с чиновничьим беспределом.

Увы, факты есть, они выявляются. Усложняется работа тем, что люди не верят, что ситуацию можно изменить, что ее можно поломать. А мы в рамках законного поля, конечно же, можем действовать только исходя из заявлений, обращений и прочего. Сейчас на каждое заявление правоохранительные органы реагируют, и все это происходит под моим личным контролем. На данный момент в разработке находится достаточно большое количество чиновников. Факты уточняются, собирается доказательная база. У нас уже достаточно большое количество людей, которые осуждены, но еще больше нам предстоит выявить.

То есть это достаточно планомерная работа. Коррупция способна уничтожить любую страну. Мы это знаем, видели это, и мы в Донецкой Народной Республике сделаем все возможное, чтобы этого не повторилось.

— Весной 2018 года в СМИ поднимался вопрос о возможном переходе народных республик, в первую очередь их мобильных операторов «Лугаком» и «Феникс», на российский телефонный код +7. Ожидаются ли какие-то подвижки в этом?

— Со стороны «Феникса», а я могу говорить только о «Фениксе», технически в этом плане все готово, но необходимы политические решения и, как вы понимаете, не только со стороны Донецкой Народной Республики.