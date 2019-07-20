Житель Донбасса погиб в результате обстрела украинских националистов

Донецк, 20 июля. Боевики из запрещенной в РФ экстремисткой организации «Правый сектор»1 обстреляли подконтрольный Киеву город Красногоровка в Донбассе, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом в субботу заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, националисты вели огонь из советского противотанкового гранатомета СПГ-9. Обстрел осуществлялся из здания бывшего техникума, который является опорным пунктом ВСУ и «Правого сектора».

Безсонов пояснил, что радикалы устроили обстрел, чтобы потом возложить ответственность за него на вооруженные силы ДНР для оправдания собственной военной агрессии. Именно так в конечном итоге и поступил штаб Операции объединенных сил, который сразу же обвинил в гибели мирного жителя военных ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

«В настоящее время представители штаба ООС, вступившие в сговор с украинским СЦКК, находятся на месте происшествия и подготавливают фейковые фото- и видеодоказательства нашей причастности к обстрелу», — подчеркнул официальный представитель Народной милиции.

Напомним, что ранее стороны договорились о введении очередного перемирия, которое вступает в силу 21 июля в полночь. Несмотря на это, украинские военные продолжают ежедневно обстреливать позиции ДНР и ЛНР. Так, например, 18 июля подразделения Вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка, в результате которого погиб один мирный житель.

В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин сомневается, что украинская сторона будет соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.