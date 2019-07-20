Авиация и спецназ заступили на дежурство перед выборами на Украине

Киев, 20 июля. Самолеты Ан-26 и Ан-72, вертолеты Ми-8, Н225, Н145 Единой системы авиационной безопасности МВД Украины, а также мобильные экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии заступили на дежурство в регионах страны перед парламентскими выборами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского МВД.

«На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной», — подчеркнул глава ведомства Арсен Аваков.

По словам первого замминистра Сергея Ярового, весь личный состав министерства уже приступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов в Верховную раду. Он обратил внимание на то, что сотрудники Нацгвардии и Нацполиции уже не раз выполняли эту работу.

«Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашего государства, чтобы сформировать оперативные резервы», — добавил он.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду пройдут на территории Украины 21 июля. Их проведут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина — в мажоритарных округах.

В минувший понедельник в пресс-службе украинского ЦИК рассказали, что комиссия зарегистрировала в общей сложности 1719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. При этом Центризбирком страны решил не пускать на выборы в Раду 17 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые являются гражданами РФ.

Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением Киева. Действия Украины, указала она, противоречат принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снял с выборов в Верховную раду свою партию «Движение новых сил» ради партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Согласно опросам, за последнюю в настоящее время готовы отдать свои голоса около 47% избирателей. У ближайшего преследователя – «Оппозиционной платформы — За жизнь» — около 11%.