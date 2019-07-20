Координатор ОБСЕ встретился с пленными в Луганске

Луганск, 20 июля. Координатор от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился с удерживаемыми лицами в СИЗО в Луганске.

Основная цель его визита — это проверка условий содержания удерживаемых лиц, а также осмотр взорванного моста через Северский Донец в районе пункта перехода «Станица Луганская».

«Вы слышали, что мы в Минске достаточно серьезно работаем над вопросом обмена пленными и удерживаемыми лицами. Таким образом, встречи, которые мы провели позавчера, вчера (в Харькове и Старобельске) и сегодня, связаны с данными переговорами. То есть мы пытаемся достичь понимания в данном вопросе, чтобы как можно лучше оговорить вопросы обмена удерживаемыми лицами», — рассказал Фриш журналистам.

Он добавил, что условия содержания по обе стороны линии соприкосновения в принципе похожи.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева подчеркнула, что Луганск, показав ОБСЕ места, где содержатся пленные, выполнил свои обязательства.

«Надеемся, данный визит, посещение господина Фриша как на территории Украины, так и на территории Луганской Народной Республики внесет свою лепту в достижение договоренностей по обмену незаконно удерживаемыми лицами», — добавила она.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Луганск и Донецк после государственного переворота в стране объявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на различных международных площадках, в том числе в Минске. Контактная группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются.

Последний раз обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся в 2017 году. На днях власти ЛНР заявили о готовности передать Киеву 19 пленных в обмен на 107 сторонников республики.