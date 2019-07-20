Стоимость бензина в Грузии побила исторический рекорд

Тбилиси, 20 июля. Стоимость бензина в Грузии побила свой исторический рекорд. Цена поднялась до 2,59 лари за литр, свидетельствуют данные автозаправочный станций.

По оценкам экспертов, среднее увеличение стоимости бензина в Грузии составило 0,02 доллара. На данный момент стоимость самого распространенного в стране бензина АИ-95 составляет около 2,59 лари или 0,89 доллара за литр.

Как поясняют специалисты, рост цен на бензин напрямую связан с падением курса нацвалюты страны. Центробанк Грузии не может стабилизировать курс валюты, что создает риск повышения цен не только на топливо, но и на продукты питания.

«Мы не раз говорили, что, если правительство и Национальный банк не сумеют скорректировать, стабилизировать курс лари, получим больший рост цен, — подтвердил в эфире телеканала «Рустави 2» эксперт в сфере экономики Ника Шенгелая. — То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8 — 10%».

Рост цен в Грузии совпал с новым кризисом в отношениях с Россией. В конце июня радикалы вышли на митинги в Тбилиси, требуя запретить участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединились оппозиционеры страны, которые требовали отставки правительства. Из-за небезопасной ситуации президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с Грузией с 8 июля.

7 июля ведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» выступил с нецензурным обращением к российскому лидеру. Его поступок вызвал возмущение не только у россиян, но и у грузин. Госдума РФ в свою очередь хотела запретить импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы. Потери Грузии от потенциального эмбарго России составили бы миллиард долларов. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава оценила этот ущерб в 8,23 миллиарда рублей.