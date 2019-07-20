Ливия приостановила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Триполи, 20 июля. Ливийские нефтяники приостановили добычу на месторождении Эш-Шарара. Об этом в субботу сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

В настоящее время специалисты выясняют причину приостановки разработки месторождения. По предварительным данным, речь может идти о перекрытии клапанов нефтепровода в регионе Хамада. Что могло вызвать перекрытие клапанов — неизвестно, передает Reuters.

Предположительно, подобная ситуация произошла из-за действующих в стране боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Отметим, что Эш-Шарара является крупнейшим месторождением нефти в Ливии. Каждые сутки здесь добывается не менее 290 тыс. баррелей.

Ситуация в Ливии осложнилась после того как в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов». При этом он направил в ООН меморандум, в котором обещал не трогать мирное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.