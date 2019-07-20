Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Анкара, 20 июля. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и руководитель Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонные переговоры. Об этом рассказали в турецком внешнеполитическом ведомстве, где уточнили темы разговора дипломатов.

Так, по данным источника в министерстве, Помпео и Чавушоглу в ходе беседы обменялись мнениями по ситуации вокруг поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35.

«Стороны обсудили (…) ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии», — добавил источник.

Отметим, что это первый контакт между главами внешнеполитических ведомств Турции и США после начала поставок российских ЗРС «Триумф» Анкаре. Они стартовали на прошлой неделе в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Согласно информации Минобороны этого государства, 12 июля три транспортника доставили на базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

Как уточнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, процесс поставок ЗРК «Триумф» от Москвы Анкаре полностью завершится к апрелю следующего года. Он указал, что приобретение у России ракетных комплексов является важнейшим соглашением в современной истории государства.

Против поставок комплексов Анкаре выступал Вашингтон, угрожая введением санкций. На днях США сообщили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35. Совместная программа с участием Анкары должна быть свернута к марту будущего года.

В Государственной думе вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить это в России, заявил депутат Андрей Красов в разговоре с Федеральным агентством новостей.