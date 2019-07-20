Стало известно, когда появится «заряженная» Toyota Fortuner TRD

Москва, 20 июля. «Заряженная» версия внедорожника Fortuner TRD от крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации Toyota Motor в ближайшее время появится на рынке в Индии.

Новинка отличается от стандартной версии внедорожника ярко-красной маркировкой «TRD», легкосплавным дискам TRD, диаметр которых немного увеличен. Также у внедорожника затемненные стойки и двухцветный окрас экстерьера.

Дизайн автомобиля зависит от рынка и может отличаться в разных странах. В салоне машины восемь регулируемых кожаных кресел, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с навигацией и аудиосистема с 11 динамиками от JBL.

Технические характеристики отличаться от стандартной версии не будут. У новинки 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 177 лошадиных сил с 6-ступенчатой ​​механической или автоматической трансмиссиями или 2,7-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 166 лошадиных сил. Планируется, что Toyota Fortuner TRD появится в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что дилеры Toyota в России начали принимать заказы на специальные версии внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. Модели выполнены специалистами из тюнинг-ателье TRD (Toyota Racing Development).