Беспилотники хуситов атаковали базу ВВС в Саудовской Аравии

Сана, 20 июля. Беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали базу ВВС Саудовской Аравии «Касыф-2». Об этом сообщил представитель командования вооруженных формирований хуситов генерал Яхья Сариа.

«В ходе атаки были поражены все намеченные наземные цели и выведены из строя радары. Эта операция стала ответом на преступления агрессоров, которые за последние 12 часов совершили 25 налетов на йеменские города, включая столицу», — цитирует его телеканал Al Manar.

Напомним, что в субботу ВВС Саудовской Аравии атаковали здание министерства информации в Сане и несколько жилых кварталов. Кроме того, саудовская авиация осуществила бомбардировку в городе Саада на севере Йемена, в результате чего погибли два мирных жителя.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы вступили в открытое противостояние с правительственными силами, которые поддерживают Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Иордания и ряд других стран. Россия же выступает за мирное решение противоречий

В декабре прошлого года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров. Встреча была организована под эгидой ООН. Переговорщикам удалось достичь ряда важных компромиссов, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.