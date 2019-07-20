Луценко заявил о «горячих версиях» в деле об убийстве журналиста Шеремета

Киев, 20 июля. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета «горячих версий». Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Facebook.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее призвал представителей силовых ведомств отчитаться о ходе расследования убийства журналиста, который погиб в июле 2016 года. Глава государства отметил, что за годы, прошедшие с момента случившегося, вопросов больше, чем ответов.

Он потребовал 23 июля провести встречу с генеральным прокурором, министром внутренних дел, председателем Национальной полиции и председателем СБУ, которые должны доложить о ходе расследования.

Луценко в субботу рассказал, что накануне заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Шеремета.

«Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», — добавил он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в украинской столице в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Машина взлетела на воздух в 07.45. Репортер успел проехать всего несколько десятков метров от своего дома.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер наружного наблюдения, на которые попал момент взрыва, а также подозрительный мужчина, который за день до взрыва крутился около машины Шеремета.

Однако за годы, прошедшие с момента его гибели, правоохранительные органы так и не установили личности виновных в произошедшем.

Журналист много лет проработал в России, в том числе на Первом канале, а с начала 2010-х был сотрудником украинских СМИ. Журналисты писали о том, что Служба безопасности Украины вела слежку за мужчиной в ночь перед его убийством.