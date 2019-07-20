Советник Зеленского рассказал, к чему приведет наступление ВСУ на Крым или Донбасс

Киев, 20 июля. Советник президента Украины Никита Потураев выразил сомнение в том, что украинский лидер когда-нибудь даст приказ о военном наступлении на Крым или Донбасс.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский является решительным человеком, однако он понимает, что подобные шаги бесперспективны. Атака на Крым изначально обречена на провал и этими действиями украинское руководство подпишет себе «приговор». А атака на Донбасс «уничтожит армию» Украины.

Потураев подчеркнул, что в настоящий момент нельзя принимать никаких резких движений, однако Киев все же должен быть начеку, сообщает украинское издание «Цензор.нет».

Тем временем окружение Зеленского разрабатывает альтернативные сценарии «возвращения» Крыма. Так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин на днях рассказал о планах по торговой и водной блокады Крыма.

Чиновник полагает, что перекрытие Крымского канала якобы ослабляет экономику региона. Таким образом, уверен Бабин, перекрытие воды является одним из основных реально доступных орудий для «деоккупации» Крыма.

Отметим, что, несмотря на заявления Бабича, Крым в настоящее время не испытывает нехватку воды. Накопленных запасов полуострову хватит еще до конца 2019 года, а сложившийся на южном берегу профицит воды перейдет на 2020 год. Параллельно реализуются разные проекты по обеспечению полуострова водой. В частности, речь идет о создании прудов-накопителей вдоль русла реки Салгир и строительстве насосной станции на реке Бодрак. Кроме того, разрабатывается проект по наполнению Межгорного водохранилища за счет рек Альма и Кача.