Соловьев и Навальный устроили в Twitter перепалку перед митингом в Москве

Москва, 20 июля. Журналист, телеведущий Владимир Соловьев и скандальный блогер Алексей Навальный устроили перепалку в Twitter из-за организованного представителями «Либертарианской партии» митинга «За допуск на выборы». Акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты в МГД из-за большого количества недействительных подписей, проходит на проспекте Сахарова в Москве.

В первой половине дня 20 июля на странице Соловьева появился пост, в котором он задается вопросом, сколько на митинге будет москвичей, украинцев, несовершеннолетних и навальянт из других городов.

«Проведут ли они коллективный сеанс оживления мертвецов, оказавшихся в подписных листах?» — написал в Twitter журналист.

Видеоблогер не смог промолчать и спустя пару часов ответил Соловьеву. Навальный съязвил, что журналист «переживает» из-за небольшой численности людей на мероприятии, организованном оппозиционерами.

Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» практически сразу ответил на «удар» Навального, напомнив, кем является скандалист.

«Резидент Люксембурга, Болгарии и Великобритании, и любитель обналичивать биткойны в турпоездках обеспечат массовость? Что же на Трубной тебя не дождались?» — написал Соловьев.

Напомним, в субботу в Москве проходит устроенный оппозицией митинг в поддержку «независимых» кандидатов.

Ранее ряду представителей оппозиции отказали в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за значительного превышения допустимого процента недействительных подписей. Согласно закону, процент брака в подписных листах не должен превышать десяти.

Мосгоризбирком и окружные комиссии отказали юристу «ФБК», правой руке Навального Любови Соболь, у которой было обнаружено практически 15% недействительных подписей. Не допустили на выборы также лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, соратника Навального Илью Яшина и других. Еще во время избирательной кампании были представлены доказательства фальсификаций подписей, собранных в поддержку навальнят.