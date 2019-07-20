Хромченко обнаружила внешнее сходство Леди Гаги и матери Купера

Москва, 20 июля. Телеведущая Эвелина Хромченко обнаружила внешнее сходство певицы Леди Гаги и матери актера Брэдли Купера. Свои доводы она привела на странице в Instagram, подкрепив их фотографиями.

По мнению психологов, зачастую удачные браки заключаются между людьми, у которых есть внешнее сходство. Кроме того, эксперты считают, что люди подсознательно ищут половинок, похожих на их родителей: девочки — на отца, мальчики — на мать.

Хромченко усмотрела в Гаге черты матери Купера, который, если верить сплетням Голливуда, ушел к певице от гражданской модели Ирины Шейк.

«На фото слева не FaceApp Леди Гаги, а мама Брэдли Купера, — пояснила свой пост российская телеведущая. — Глория Купер – итало-американка со строгим католическим воспитанием, которое привила и своему сыну».

Хромченко напомнила, что Гага тоже член американской католической семьи с итальянскими корнями. Настоящее имя певицы Стефани Джоан Анджелина Джерманотта.

«У Глории и Гаги явно много общего — есть о чем поговорить за ужином, посвященном очередным успехам кинопроекта «Звезда родилась», — констатировала Хромченко на своей странице. — Листайте карусель и решайте, похожи ли Глория Купер и Леди Гага? Как думаете?».

Ранее телесваха Роза Сябитова вызвалась помочь российской модели Ирине Шейк после расставания с Купером. Жениха ей она планирует найти в Подмосковье.