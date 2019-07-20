Росгвардия открыла пункты раздачи питьевой воды в Иркутской области

Москва, 20 июля. Росгвардия открыла восемь пунктов раздачи питьевой воды в районах Иркутской области, которые пострадали при наводнении. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«За минувшие сутки росгвардейцы вывезли 64 самосвала с мусором, организовали бесперебойную работу восьми пунктов раздачи питьевой воды», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Росгвардии за день расчистили дворы 27 домов, отремонтировали пожарную сигнализацию в 133 объектах и квартирах. Помощь пострадавшим оказывают также и психологи ведомства, которые опрашивают население на предмет необходимости гуманитарной помощи.

В Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации, которая возникла в июне, ввели режим ЧС. Более 110 населенных пунктов оказались подтоплены из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек.

По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

Президент России Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

В пятницу глава государства посетил регион и пообщался с местными жителями. Президент проверил, как разместили пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного проживания и как ведется ликвидация последствий трагедии. По словам Путина, группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения.