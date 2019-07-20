Представлявшая Россию на «Евровидении» Приходько сообщила о нападении на концерте в Виннице

Киев, 20 июля. Известная украинская певица и кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее на концерте в Виннице.

Артистка решила обратиться в полицию. Она рассказала, что на концерте пять раз выключали свет и ей пришлось петь с людьми без музыки.

«Мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление», — сообщила она на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав соответствующие видеозаписи.

На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина с голым торсом забрался на сцену и повалил певицу на пол, однако охрана Приходько схватила нападавшего и увела со сцены. Певица рассказала, что «получила телесные травмы» и провела «ночь в отделении полиции».

Ранее Анастасия Приходько заявила, что намерена принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду Украины. По информации украинского ЦИК, она баллотируется в мажоритарном округе в Виннице. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение украинской исполнительницы баллотироваться в депутаты Верховной рады. Он заметил, что «с ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников». По словам Пригожина, подобные люди в политике опасны, так как «они не дипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации».

Напомним, Приходько представляла Россию на Евровидении в 2009 году.