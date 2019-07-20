Врачи рассказали о состоянии боксера Дадашева, у которого случился отек мозга

Москва, 20 июля. Врачи рассчитывают, что отек мозга российского боксера Максима Дадашева спадет через пару дней после трепанации черепа. Об этом в субботу заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

«У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — отметил он.

Специалисты пока не спешат делать прогнозов. По словам главы медицинского департамента Федерации бокса России Владислава Куршева, говорить о какой-либо положительной динамике можно будет только после того как спадет внутричерепное давление, передает ТАСС.

Напомним, что в ночь на субботу в американском Оксон-Хилле состоялся бой между Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде команда Дадашева остановила поединок, поскольку россиянин пропустил слишком много ударов.

После того, как спортсмена увели с ринга, ему стало плохо — Дадашева вырвало, и он потерял сознание. В критическом состоянии боксер был доставлен в больницу, где ему диагностировали тяжелый отек мозга. Врачи были вынуждены провести трепанацию черепа, чтобы спасти пациента.

Поражение от Матаса стало первым в профессиональной карьере Дадашева. На счету профессионального спортсмена 13 побед, 11 из них — нокаутом.