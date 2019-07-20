Коротченко оценил сравнение «цифрового» F-35 ВВС США с «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 назвали «айфоном», который в любой момент может оказаться «бесполезной игрушкой». Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал это сравнение.

«Своего рода «айфоном», который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений», военный эксперт Андрей Фролов назвал американский F-35 в интервью «Известиям». По его словам, F-35 может в любой момент оказаться грудой дорогого железа, если производитель заблокирует программное обеспечение, а российский Су-57 не настолько «цифровой», и в этом его преимущество.

Кроме того, российский истребитель пятого поколения, по словам Фролова, гораздо интереснее как ударный самолет, а F-35 имеет много конструктивных недостатков.

«Я бы не стал заниматься шапкозакидательством, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Игорь Коротченко. — F-35 — хороший самолет. Да, у этого легкого истребителя пятого поколения есть проблемы, связанные с тем, что запуск программы идет трудно, сроки сдвигаются, растет стоимость. Но относиться пренебрежительно к новой технике потенциального противника недопустимо. Мы должны исходить из того, что рано или поздно американцы и их партнеры по программе F-35 доведут этот истребитель до состояния полной боеготовности, и он начнет выполнять свои боевые миссии».

Что же касается отечественного Су-57, который создается по схеме тяжелого истребителя, то главред журнала «Национальная оборона» отметил, что он появился позже, чем американские F-22 и F-35.

«И в этом есть определенное преимущество, потому что в своих схемно-конструктивных и других решениях мы учитываем проблемы и ошибки, с которыми сталкивались американцы. Благодаря этому наша машина более адаптивна, более продвинута, готова к вызовам воздушных боев и выполнению многофункциональных задач. Боезапас, количество вооружения, размещаемого во внутренних отсеках Су-57, больше, чем у того же F-35. Су-35 сравним, а по многим характеристикам и превосходит американский тяжелый истребитель F-22. То есть наша машина получилась вполне успешной, это шедевр с точки зрения технологий, искусственного интеллекта, который на ней присутствует. Поставки Су-57 в ВКС России уже начались», — заметил Коротченко.

Он повторился, что, говоря о преимуществах российской техники, ни в коем случае нельзя заниматься шапкозакидательством в отношении техники потенциального противника.