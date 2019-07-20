Актриса Захарова продемонстрировала идеальную фигуру

Москва, 20 июля. Актриса театра и кино Елена Захарова продемонстрировала в Instagram свою идеальную фигуру. Поклонники восхитились красотой звезды.

Актриса уже несколько дней отдыхает на берегу моря и радует своих поклонников кадрами из отпуска. Так, звезда сериала «Кадетство» выставила фотографии, где она с улыбкой позирует в бикини на фоне прибрежных волн. На снимках Захарова демонстрирует стройные ноги и рельефный пресс.

«Мне кажется, я уже немного загорела и отдохнула. Но хочется еще», — написала 43-летняя артистка.

Многие поклонники одарили артистку комплиментами.

«Какая же Вы красавица», — отметил комментатор _nelly_novikova_. «Елена хорошенькая такая!» — восхитился toliknartov. «Ослепительная красавица», — добавил plotkin.kote.

Интернет-пользователи также восхитились фигурой 43-летней Захаровой, которая в декабре 2017 года родила дочь. Большая часть фанатов артистки оставили приятные слова касательно фигуры знаменитости.