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Актриса Захарова продемонстрировала идеальную фигуру

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Актриса Захарова продемонстрировала идеальную фигуру

Москва, 20 июля. Актриса театра и кино Елена Захарова продемонстрировала в Instagram свою идеальную фигуру. Поклонники восхитились красотой звезды. 

Актриса уже несколько дней отдыхает на берегу моря и радует своих поклонников кадрами из отпуска. Так, звезда сериала «Кадетство» выставила фотографии, где она с улыбкой позирует в бикини на фоне прибрежных волн. На снимках Захарова демонстрирует стройные ноги и рельефный пресс.

«Мне кажется, я уже немного загорела и отдохнула. Но хочется еще», — написала 43-летняя артистка.

Многие поклонники одарили артистку комплиментами.

«Какая же Вы красавица», — отметил комментатор _nelly_novikova_.

«Елена хорошенькая такая!» — восхитился toliknartov.

«Ослепительная красавица», —  добавил plotkin.kote.

Актриса Захарова продемонстрировала идеальную фигуру

Интернет-пользователи также восхитились фигурой 43-летней Захаровой, которая в декабре 2017 года родила дочь. Большая часть фанатов артистки оставили приятные слова касательно фигуры знаменитости.

«Какие же красивые у Вас бедра», — написал sadkovskiy777.

«Как всегда прекрасна, фигура тоненькая и изящная», — добавил shishkovataniusha.

«Ноги красивые», — оценил psiholog_rf.

«Без всякого фотошопа… Умница, молодец большая и просто красотка!» — подчеркнул galinakorotaewa3.

«Елена, а это не из-за Вас та заварушка в Трое началась? Роскошна, очаровательна, пикантно, не навязчиво…и очень эротично», — одарил актрису комплиментами petruchaev.

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