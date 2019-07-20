Актриса Захарова продемонстрировала идеальную фигуру

Москва, 20 июля. Актриса театра и кино Елена Захарова продемонстрировала в Instagram свою идеальную фигуру. Поклонники восхитились красотой звезды.
Актриса уже несколько дней отдыхает на берегу моря и радует своих поклонников кадрами из отпуска. Так, звезда сериала «Кадетство» выставила фотографии, где она с улыбкой позирует в бикини на фоне прибрежных волн. На снимках Захарова демонстрирует стройные ноги и рельефный пресс.
«Мне кажется, я уже немного загорела и отдохнула. Но хочется еще», — написала 43-летняя артистка.
Многие поклонники одарили артистку комплиментами.
«Какая же Вы красавица», — отметил комментатор _nelly_novikova_.
«Елена хорошенькая такая!» — восхитился toliknartov.
«Ослепительная красавица», — добавил plotkin.kote.
Интернет-пользователи также восхитились фигурой 43-летней Захаровой, которая в декабре 2017 года родила дочь. Большая часть фанатов артистки оставили приятные слова касательно фигуры знаменитости.
«Какие же красивые у Вас бедра», — написал sadkovskiy777.
«Как всегда прекрасна, фигура тоненькая и изящная», — добавил shishkovataniusha.
«Ноги красивые», — оценил psiholog_rf.
«Без всякого фотошопа… Умница, молодец большая и просто красотка!» — подчеркнул galinakorotaewa3.
«Елена, а это не из-за Вас та заварушка в Трое началась? Роскошна, очаровательна, пикантно, не навязчиво…и очень эротично», — одарил актрису комплиментами petruchaev.