Германия заявила о вреде антироссийских санкций

Москва, 20 июля. Введенные против России западные санкции никак не сказались на политике Москвы, однако сильно пошатнули позиции немецкого бизнеса. Об этом в субботу заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Нет никакого эффекта от санкций​​​. У нас уже пять лет санкции, российская политика никак не изменилась. Когда прописывается лекарство и видно, что от него нет никакого эффекта, наоборот, оно приносит вред, тогда стоит задуматься: возможно, это неправильное лекарство», — отметил он, выступая на радио Deutschlandfunk.

По словам Эрнста, продолжение политики санкционного давления в условиях невероятной напряженности в мире будет создавать лишь новые очаги противоречий. Более того, глава комитета бундестага подчеркнул, что в условиях, когда США и Китай диктуют всем свои условия, Европа может сохранить свои позиции только вместе с Россией. По этому, уверен Эрнст, Германия и другие страны ЕС должны усиливать взаимодействие с Москвой.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что санкции США и других западных стран вряд ли в скором времени будут отменены, однако существенного вреда российской экономике они нанести не смогут. По его словам, российская экономика уже продемонстрировала устойчивость к санкционному давлению и в прошлом году показала динамику роста.

Напомним, что США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, вылившийся в затяжную гражданскую войну. В ответ Москва ввела эмбарго на ввоз ряда товаров из западных стран.

