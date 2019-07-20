Лондон, 20 июля. Трансгендер Фредди МакКоннелл родил первого в Британии ребенка без матери.

Как пишет Daily Mail, до 25 лет МакКоннелл был женщиной, однако потом стал воспринимать себя мужчиной. Он прошел гормональную терапию, сделал пластические операции, отрастил бороду, однако не лишил себя возможности родить ребенка.

Когда МакКоннелла официально признали мужчиной, он воспользовался услугами банка спермы и забеременел. Британец требует, чтобы его признали отцом, а не матерью ребенка, пишет «Газета.ru». Таким образом, трансгендер родил первого в Британии ребенка без матери. Этот факт должен подтвердить суд, который постановит отмечать гражданина во всех документах как отца ребенка.

Родитель снял документальный фильм о своей жизни, который назвал «Морской конек». Как пояснил МакКоннелл, у этих животных потомство вынашивают самцы.

Известно, что трансгендер сожительствует с женщиной, считающей себя человеком небинарного пола. Пара планирует завести еще детей.

Ранее продюсер Бари Алибасов объявил, что хочет обновить состав участников группы «На-На» и намерен пригласить в коллектив трансгендеров. Он уточнил, что молодые люди должны предлагать «смелые и авангардные идеи». Продюсер уточнил, что рассматриваются кандидаты в возрасте 20-25 лет, рост которых не менее 178 сантиметров.