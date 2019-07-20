Skoda Rapid с 2017 года подорожала на 71 тыс. рублей

Москва, 20 июля. Минимальная цена чешской Skoda Rapid с июля 2017 года выросла на 71 тыс. рублей. Сегодня базовая комплектация этой модели с 1,6-литровым двигателем мощностью в 90 лошадиных сил и коробкой-механикой продается за 670 тыс. рублей.

Самая продвинутая версия Monte Carlo, которая имеет 1,4-литровый турбомотор на 125 «лошадей» и коробку-автомат, стоит уже 1 млн 157 тыс. рублей.

Возможно, рост цены на эту модель объясняется высоким спросом. Skoda Rapid по-прежнему остается бестселлером. По итогам полугодия чешскому гиганту удалось продать 16,9 тыс. машин.

В октябре 2018 года Skoda презентовала предвестника нового поколения Skoda Rapid. Как уточнили специалисты, подкапотное пространство новой машины чешской компании занимает 245-сильная гибридная силовая установка. Она состоит из 1,5-литровой 150-сильной «турбочетверки», а также 102-сильного электромотора. Skoda Vision RS может разгоняться до 100 километров в час за 7,1 секунду. При этом на электротяге машина может проехать 70 километров.