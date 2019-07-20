Косачев объяснил, почему обострение ситуации в Ормузском проливе выгодно США

Москва, 20 июля. США воспользуются обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом для того, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Дипломат в социальной сети Facebook уточнил, что Пентагон уже одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию, в то время как Вашингтон заявил о разработке международной операции «по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива».

По словам Косачева, Пентагон подготавливает международную морскую операцию под названием «Страж», которая будет направлена на обеспечение безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке.

Он объяснил, почему обострение ситуации в Ормузском проливе выгодно США.

«То, как стремительно было объявлено о ее разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе – и дождались», — констатировал он.

Накануне Корпус стражей Исламской революции заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero. Причиной задержания стало нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). Судно было конфисковано.

Позднее СМИ со ссылкой на иранский источник сообщили, что танкер задержали из-за того, что «он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды» и не реагировал на предупреждения Ирана.

На борту танкера находились трое россиян и еще 20 членов команды, граждан Латвии, Филиппин и Индии. Посольство России в Тегеране заявило, что связь с тремя гражданами РФ на танкере Stena Impero к настоящему моменту не установлена, они остаются задержанными на борту. Дипломатическое ведомство находится в контакте с иранскими властями по инциденту.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что брать пример с Соединенных Штатов, которые возлагают ответственность на одну сторону — Тегеран, не стоит. По его мнению, мировому сообществу следует «поразмыслить над тем, чтобы конфликт не перерос в горячую фазу». Парламентарий предложил вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН.