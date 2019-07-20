Посольство РФ подтвердило, что на задержанном в Иране танкере находятся трое россиян

Москва, 20 июля. Посольство России в Тегеране заявило, что связь с тремя гражданами РФ на танкере Stena Impero к настоящему моменту не установлена, они остаются задержанными на борту.

Дипломатическое ведомство находится в контакте с иранскими властями по инциденту. Об этом сообщил пресс-атташе Андрей Ганенко, пишет РИА Новости.

«Действительно, на танкере находятся трое российских граждан — это два вторых механика и один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранцами», — заявил Ганенко.

Ранее стало известно, что на борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть граждане РФ. Напомним, в пятницу Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero из-за нарушений международного морского права.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что РФ будет защищать россиян которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать все необходимые меры для того, чтобы их освободить. По словам парламентария, сложившаяся ситуация является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны США.