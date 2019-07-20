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Почти 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

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Почти 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 20 июля. Почти 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 484 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 347 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 137 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились семь сирийских граждан.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно, что в Алеппо снова начал работать крупнейший завод, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа. По словам директора предприятия, до войны в Сирии у завода были большие объемы производства, продукцию покупали даже в Европе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев
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