Equifax выплатит США 700 млн долларов из-за хакеров

Вашингтон, 20 июля. Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит США 700 млн долларов в качестве компенсации за хакерскую атаку, которой организация подверглась в 2017 году.

Злоумышленники тогда получили доступ к персональным данным 145 млн клиентов Equifax. В распоряжении киберпреступников оказались номера страховок, водительских удостоверений и адресов, а в некоторых случаях — даже номера кредитных карт.

Теперь Equifax должна будет выплатить 700 млн долларов нескольким американским штатам, которые, в свою очередь, прекратят разбирательство в отношении бюро. Как сообщает The Wall Street Journal, руководство Equifax и представители власти уже близки к договоренности. Ожидается, что в ближайшее время компания сформирует фонд для выплаты компенсации, а также предпримет ряд мер для защиты своих клиентов.

Отметим, что по мере роста технологий угроза киберпреступности неумолимо растет, а хакеры открывают все новые уязвимости, позволяющие получить доступ к личным данным пользователей. Так, например, специалисты по кибербезопасности недавно обнаружили, что хакеры научились шпионить за пользователями через Bluetooth.

Уязвимость в Bluetooth позволила хакерам шпионить за пользователями Сети. Исследователи получили возможность следить за гаджетом на постоянной основе. Ученые рассказали, что на Android таких проблем они не наблюдали, так как эта операционная система осуществляет отправку данных другим образом.