Туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту в Венеции

Венеция, 20 июля. Итальянская полиция оштрафовала двух туристов из Германии за приготовление кофе на мосту в Венеции.

Два туриста решили приготовить кофе на ступенях моста Риальто — одной из главных достопримечательностей города. Это заметил один из прохожих и сразу обратился к полицейским. Об этом сообщает BBC.

Штраф за правонарушение составил 950 евро. Сотрудники правоохранительных органов также посоветовали туристам как можно скорее покинуть территорию города. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что правонарушители проявили себя как «невоспитанные люди».

Ранее сообщалось, что туристам придется платить за въезд в исторический центр Венеции с 1 января 2020 года. Размер платы составит три евро для всех иностранных туристов и жителей Италии.