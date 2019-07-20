Сирия, 20 июля. Лидер SDF**** заявил о готовности развернуть полномасштабные боевые действия на границе в случае начала наступления Турции. Курды конфискуют дома мирных жителей в Ракке. Новый взрыв прогремел на севере Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют территорию вокруг города Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре; ведут огонь по укрепрайонам исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в северной части Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает стягивать силы к Манбиджу совместно с ВС Турции.

Курды: конфискуют дома мирных жителей для создания военных штабов на севере Ракки; задержали нескольких протурецких радикалов в северной части Ракки.

ВС Турции: обстреливают позиции курдов в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Турецкие ВС и «Сирийская свободная армия»** (ССА) продолжают стягивать силы к городу Манбидж, подконтрольному «Демократической армии Сирии»**** (SDF). Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что, высокопоставленные лица в рядах армии Турции заявили о приведении своих подразделений в состояние повышенной боеготовности.

В то же время турецкая артиллерия наносит удары по опорным пунктам курдов недалеко от Тель-Рифата, передает Twitter-канал (Step_Agency). Напомним, несколько часов назад позиции «демократических сил» на данном направлении также подверглись обстрелам протурецких исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В северной части провинции на оккупированной курдами территории прогремел новый взрыв. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), несколько бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) были ранены в результате детонации заминированного транспортного средства в населенном пункте Аль-Мувайлих. По предварительным данным, установку взрывного устройства осуществили боевики «Исламского государства», ведущие подпольную деятельность в регионе. Некоторые из местных активистов также полагают, что взрыв мог быть организован членами местных племен, выступающих против оккупации курдов и США.

Тем временем военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследуют пустынные районы вокруг города Абу-Кемаль на юго-востоке региона с целью предотвратить возможные вылазки террористов, выявив их «спящие ячейки». О результатах проведенных обысков пока ничего не известно.

Провинция Ракка

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) конфисковали несколько домов у мирных жителей в населенном пункте Сулук на севере провинции, чтобы переоборудовать их в свои военные штабы. Напомним, ранее курды также не раз незаконно выселяли гражданских лиц из их родных районов, преследуя военные цели. При этом никакого альтернативного жилья сирийцам предоставлено не было.

Между тем военный источник в сети Twitter (Salah_Addin_) передает, что курдским бойцам удалось предотвратить вылазки протурецких радикалов в районе Тель-Абьяда. Недалеко от города были арестованы несколько человек, прибывших из Турции, при себе у которых имелось оружие и СВУ.

По данным агентства новостей ANHA News, командир SDF Мазлум Абди выступил с заявлением о том, что любая попытка Турции продвинуться в районе Тель-Абьяда приведет к полной мобилизации курдских сил вдоль всей границы от Манбиджа в Алеппо до Аль-Маликии в Хасаке. Также лидер курдов отметил, что SDF не допустят ситуации, подобной той, что случилась в Африне, где курды стремились избежать развертывания полномасштабных военных действий. Напомним, территория кантона перешла под контроль поддерживаемых Анкарой формирований в марте прошлого года. Кроме того, по словам Мазлума Абди, «демократические силы» будут выведены из районов, в которых все еще продолжается борьба с террористами ИГ1, что создаст угрозу возвращения группировки.

Провинция Хама

На границах «Большого Идлиба» не утихают вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандформирований. Как передает информационный портал Baladi-News, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям боевиков недалеко от населенных пунктов Тель-Малах, Аль-Джабин, Аль-Хувейджа, Аль-Хаваш и Ас-Сирмания. В то же время боевые вылеты в зонах дислокации радикалов продолжают осуществлять сирийские военные самолеты. Ударам подверглись огневые позиции исламистов в районе города Кафр-Зета. Между тем новостной портал SANA News опубликовал сведения о том, что столкновения в прифронтовой зоне недалеко от Аль-Латамины и Аль-Залакията, развернувшиеся накануне, привели к уничтожению ряда боевиков и их транспортных средств.

1 Организация запрещена на территории РФ.