Почему Зеленский открестился от миротворчества Медведчука в Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского отвергает участие главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в урегулировании конфликта в Донбассе. Заявление сделано в связи с его выступлением в стенах Европарламента.

Оппозиционный политик предложил комплекс мер, благодаря которым регионы юго-востока Украины могли бы получить долгожданный мир. Ключевые пункты плана Медведчука: прямой диалог Киева, Донецка и Луганска при участии России, а также широкая автономия Донбасса.

Следует отметить, что такие шаги прямо вытекают из Минских соглашений. Но к этим договоренностям у Киева сложное отношение. Экс-президент страны Петр Порошенко много говорил о «безальтернативности» Минска и необходимости строгого соблюдения его условий. Но реальные действия власти лишь усугубляли конфронтацию. ВСУ не прекращают обстрелы, от которых то и дело гибнут мирные жители.

Весомую лепту в отчуждение Донбасса внесла и торговая блокада региона. Длительное время после начала конфликта противоборствующие стороны сохраняли некоторые (пусть и мало афишируемые) экономические связи.

Более того, некоторые предприятия Донецкой и Луганской народных республик продолжали работать в юрисдикции Киева. В таком взаимодействии были заинтересованы обе стороны, ведь в Донбассе сосредоточена значительная часть промышленного потенциала Украины.

Однако в декабре 2016 года группа вооруженных радикалов самовольно перекрыла железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР.

В сложившейся ситуации киевские власти проявили полную беспомощность. Порошенко сначала назвал участников блокады преступниками и заявил о необходимости скорейшего освобождения железнодорожных путей. Мол, радикалы сами «толкают Донбасс в объятия России». В свою очередь, глава правительства страны Владимир Гройсман заявил, что действия злоумышленников будут стоить государству около трех процентов ВВП.

Тем не менее дать бой незаконным вооруженным формированиям никто не отважился. Порошенко сдался и своим указом легализовал блокаду. Результат — закрытые заводы и потерянные рабочие места по обе стороны линии разграничения.

Согласно данным Международного валютного фонда, по ВВП на душу населения Украина сейчас занимает последнее место, пропустив вперед Молдавию. Столь печального положения вещей наверняка удалось бы избежать, если бы не лихие радикалы и политическая импотенция властей.

Между тем, переговоры по мирному урегулированию в Донбассе уже давно зашли в глухой угол. Лишь иногда сторонам удается достичь консенсуса по частным вопросам. Например, о прекращении огня в канун праздника. В этом свете фигура Зеленского воспринималась украинскими гражданами с большим энтузиазмом.

Будучи кандидатом в президенты, политик обещал сделать все от себя зависящее ради мира. Мирная риторика «слуги народа» резко контрастировала с воинственностью Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский одержал победу с фантастическим результатом.

Однако надежды на Зеленского пока не оправдываются. Попытку журналистов организовать телемост между простыми людьми на Украине и в России президент назвал «дешевым пиаром», по сути став на сторону радикалов, угрожавших журналистам физической расправой. Новый глава Украина столь же непоследователен, как и его предшественник.

В ходе избирательной кампании Зе-кандидат был готов «стать на колени» перед президентом РФ Владимиром Путиным, если это поможет принести стране мир. Вскоре после вступления на должность Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналиста о возможности прямого диалога с Москвой. В своем видеообращении по поводу сорванного телемоста глава Украины заявил, что «надо поговорить». Но теперь для такого диалога Зе-президенту нужен весь бомонд мировой политики: Трамп, Мэй, Меркель, Макрон.

Однако уже 17 июля по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Зеленским и Путиным.

«Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь свое мнение», — пояснил свой поступок глава Украины.

Противоречивая позиция Зеленского по Донбассу и отношениям с Россией пока не привели ни к видимому результату. И вряд ли могли привести.

На этом фоне не обличенный президентской властью Виктор Медведчук выглядит куда более эффективно.

Еще в каденцию Порошенко благодаря его усилиям удалось провести самый масштабный обмен между Киевом, ДНР и ЛНР. Домой вернулись сотни военнослужащих. Недавно глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провел переговоры с лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонид Пасечником, по итогам которых свободу получили еще четыре украинца. В Одностороннем порядке.

В ответ Зеленский обвинил Медведчука в предвыборном пиаре. Вот и план урегулирования конфликта в Донбассе, представленный Медведчуком в Европарламенте, встретил крайне негативную реакцию президента.

«Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину — только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства», — ответил офис главы Украины на соответствующий запрос СМИ.

Судя по всему, реальному урегулированию конфликта в Донбассе команда Зеленского предпочла сложную и порой хаотичную игру для победы на выборах.

Хочется верить, что после очередного (точнее, внеочередного) волеизъявления политика Киева станет более предсказуемой и эффективной.