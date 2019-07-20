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Россия

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о россиянах

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Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о россиянах

Москва, 20 июля. Российский Кабмин одобрил законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства России.

Законопроект именуется как федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Правительство одобрило соответствующий законопроект на прошедшем 15 июля заседании комиссии Кабмина по законопроектной деятельности.

«Внести его (законопроект) в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в постановлении.

Как сообщило правительство, формирование такого информационного ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, а также информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для соотечественников.

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Источник: Сайт правительства России
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