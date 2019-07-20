В Иране объяснили задержание британского танкера Stena Impero. События дня. ФАН-ТВ

Опасное сближение Стали известны причины нового инцидента в Ормузском проливе. Новостные агентства Ирана, ссылаясь на властей, сообщили, что британский танкер Stena Impero накануне столкнулся с местным рыболовным судном. Оно направило «обидчику» сигнал бедствия, но, не получив ответа, связалось с береговыми службами. За нарушение норм международного права нефтяной танкер и экипаж были задержаны, сейчас в отношении них ведется расследование. Но этим, похоже, очень недовольны британские власти: глава МИД Джереми Хант уже осудил действия исламской республики. Стоит отметить, что на фоне последних событий в Персидском и Оманском заливах Британия и США уже направили в местную акваторию несколько военных кораблей. Но, вероятно, только ими дело теперь не ограничится.

Бессрочное перемирие Новые надежды на новое перемирие возлагают сегодня жители ДНР и ЛНР. Власти народных республик издали новый приказ о полном прекращении огня с 21 июля. Такой договоренности с Киевом они достигли на последней встрече минской группы по Донбассу. Стороны согласились на дополнительные меры, в частности: запрет на любой вид стрельбы, включая снайперскую, а также на любые разведоперации и диверсии. «Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня. Также надеемся на аналогичные действия украинского правительства и ВСУ», — сказал Михаил Филипоненко, и.о. начальника УНМ ЛНР. Правда, ранее на Донбассе уже неоднократно заявляли, что стоит только договориться с Киевом о разведении сил, как тут же стрельба начинается вновь. Вот и сейчас глава ДНР Денис Пушилин в успехе договора выразил серьезные сомнения. Впрочем, подтвердятся они или нет, выяснится уже совсем скоро.

Расследование по делу Шеремета А вот на самой Украине сегодня вспоминают годовщину громкого убийства. Ровно три года назад погиб журналист Павел Шеремет. 20 июля 2016-го его автомобиль взорвался прямо в центре Киева. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский поручил главам МВД, СБУ и других ведомств доложить о ходе расследования, так как вопросов остается куда больше чем ответов. Примечательно, что чуть ранее посольство США в украинской столице призвало власти наказать всех виновных в преступлении, которое до сих пор не раскрыто. Зеленский согласился, что общество должно, наконец, узнать, кто же убил Шеремета. Заседание на эту тему с участием журналистов пройдет уже 23 июля.