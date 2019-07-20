В Госдуме заявили, что защитят россиян на задержанном в Иране танкере

Москва, 20 июля. Россия будет защищать граждан РФ, которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать меры для того, чтобы их освободить. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы своих граждан не должны оставлять ни при каких условиях, что бы ни произошло, по каким бы причинам они ни были там задержаны где-то», — цитирует РИА Новости слова парламентария.

Чепа подчеркнул, что Россия в первую очередь должна защищать россиян, а потом принимать все необходимые меры для их освобождения.

«А в данном случае мы, конечно, будем их защищать и пытаться освободить», — заметил он.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация с задержанным танкером является продолжением нагнетания обстановки вокруг Ирана со стороны Соединенных Штатов.

Ранее представитель судовладельца – шведской компании Stena Bulk Пэт Адамсон сообщил, что на борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть граждане РФ. Напомним, в пятницу Корпус стражей Исламской революции проинформировал, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero из-за нарушений международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе).

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал напряженность в отношениях между США и Ираном. Он обратил особое внимание на тот факт, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями.