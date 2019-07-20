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Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Сочи»

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Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Сочи»

Москва, 20 июля. Бывший тренер и футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей мнением о предстоящем матче петербуржцев в рамках второго тура чемпионата России против «Сочи» на выезде.

«Для «Зенита» первый матч чемпионата сложился непросто, была трудная победа над «Тамбовом», другим дебютантом РПЛ. Но то, что команда стартовала с победы, всегда придает эмоциональный заряд. «Сочи» в матче со «Спартаком» откровенно не заслуживал поражения и это, конечно, сказалось на настроении коллектива. Для тренерского штаба команды очень важно правильно настроить команду на игру с «Зенитом». Тем более, что в составе «Сочи» играет большая группа футболистов, выступавших в Петербурге», — рассказал специалист.

По его мнению, очень важную роль сыграет исход нескольких дуэлей.

«Прежде всего, будет интересно посмотреть, как Иван Новосельцев, который хорошо выглядел в матче против «Спартака», будет противостоять Артему Дзюбе и Сердару Азмуну. Эльмир Набиуллин очень сильно провел матч первого тура и есть ощущение, что Игорю Смольникову в предстоящей игре будет очень тяжело. Складывается впечатление, что Набиуллин в скором времени сумеет вернуться в число кандидатов в сборную», — заявил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что большое значение будет иметь готовность пары центральных защитников «Зенита» противостоять Дмитрию Полозу.

Встреча «Сочи» — «Зенит» состоится в воскресенье в 21.30.

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