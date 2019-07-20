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Зеленский потребовал отчета о расследовании убийства Шеремета

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Зеленский потребовал отчета о расследовании убийства Шеремета

Киев, 20 июля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей силовых ведомств отчитаться о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года.

«Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов», — пишет Зеленский в Facebook.

Напомним, что украинский журналист Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. Несмотря на то, что прошло уже больше трех лет, украинские следователи так и не нашли людей, ответственных за гибель журналиста.

Отметим, что с призывами установить и наказать виновных в смерти Шеремета ранее выступал Госдепартамент США. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт еще в 2017 году просила Киев бросить все силы на поиск преступников.

Павел Шеремет стал далеко не первым представителем СМИ, который погиб из-за своей профессиональной деятельности на Украине. С 2014 года в стране было убито 19 журналистов, среди которых были: Олесь Бузина, Павел Шеремет и Дмитрий Тымчук.

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