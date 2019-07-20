Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем

380
0 Оставить комментарий

Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем

Москва, 20 июля. Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 20192025 годы.

Российское министерство считает, что действующие в данный момент ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить. Ведомство предложило вернуть пиву самостоятельный статус.

«Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», — приводит РБК фрагмент из проекта стратегии, подлинность которого подтвердила пресс-служба Минпромторга.

Пиво на законодательном уровне было приравнено к алкоголю восемь лет назад. С июля 2012 года алкоголем считались напитки, где доля спирта составляла полпроцента. Исключением были только кефир и квас. С 2013 года стали действовать ограничения на продажу пива в ларьках.

infox - new
Источник: РБК
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров