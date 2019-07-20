Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем

Москва, 20 июля. Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.

Российское министерство считает, что действующие в данный момент ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить. Ведомство предложило вернуть пиву самостоятельный статус.

«Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», — приводит РБК фрагмент из проекта стратегии, подлинность которого подтвердила пресс-служба Минпромторга.

Пиво на законодательном уровне было приравнено к алкоголю восемь лет назад. С июля 2012 года алкоголем считались напитки, где доля спирта составляла полпроцента. Исключением были только кефир и квас. С 2013 года стали действовать ограничения на продажу пива в ларьках.