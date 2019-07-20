Навальный увел за спиной кандидатов-оппозиционеров 10 миллионов рублей

Москва, 20 июля. Бывшая помощница главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», журналистка Леся Рябцева уличила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей, которые предназначались на кампанию баллотирующихся на выборы в Мосгордуму оппозиционеров.

Как оказалось, Навальный готов воровать деньги не только у отправителей «донатов», но и у собственных соратников. На избирательной кампании Любови Соболь, Ивана Жданова, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса, Дмитиря Гудкова, Александра Соловьева и других сторонников блогер заработал около 10 миллионов рублей.

Рябцева в своем telegram-канале отметила, что для кампании Навальный вывел с биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований. Об этом свидетельствуют данные выписок с платформы Blockchain.com. Однако на сбор подписей для кандидатов от оппозиции было потрачено лишь 2,7 миллиона рублей. Зато Навальный за это время успел слетать с семьей 26 июня в Италию, а 1 июля находился в Австрии.

Журналистка выразила мнение, что если бы все средства были направленны на соответствующие цели, то 35 кандидатов смогли бы собрать вместо 9 тысяч 42 тысячи подписей. Рябцева уточнила, что глава штаба Навального Леонид Волков ранее отмечал, что цена одной подписи составляет около 300 рублей. Из-за недополучения подписей оппозиционные кандидаты стали подделывать документы, что и привело к отказу их регистрации на выборах.

Для поддержки «навальнят» блогер открыл Центр сбора подписей (ЦСП). Рябцева отметила, что все кандидаты, которые воспользовались его услугами, в лучшем случае будут оштрафованы. Дело в том, что центр финансировался из биткоин-кошелька Навального, однако, по законодательству, сбор подписей может быть оплачен только из средств избирательного фонда кандидата. Теперь фонд, который управляет штабами Навального и финансирующий ЦСП, может быть оштрафован на миллион рублей, а каждый поддержанный им кандидат — на 20–25 тысяч рублей. В худшем случае — может последовать уголовное наказание, влекущее два года лишения свободы.

Журналистка обратила внимание, что оппозиционеры жалуются на якобы несоблюдение законов и в это же время сами грубо их нарушают.