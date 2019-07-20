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Пушков оценил слова Омеляна, назвавшего «цирком» указ Зеленского о качестве дорог

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Пушков оценил слова Омеляна, назвавшего «цирком» указ Зеленского о качестве дорог

Москва, 20 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который назвал «цирком» подписанный главой государства Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автодорог на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? И к каким из них относиться серьезно, а к каким — нет?» — поинтересовался сенатор.

Он также обратился к официальным лицам в Киеве с просьбой дать разъяснения на этот счет.

Напомним, ранее Омелян на своей странице в Facebook назвал «цирком» подписанный Зеленским указ об улучшении качества автодорог на Украине. Министр отметил, что по сообщению президентского сайта, для ремонта 24 тысяч километров «автомагистралей государственного значения» потребуется 150 миллиардов гривен или $5,8 млрд.

Омелян объяснил, что, по его мнению, приведенная главой украинского государства цифра занижена втрое. Министр заметил, что дорожные компании не будут работать в убыток, а прописанный в указе срок слишком мал, чтобы его реализовать.

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