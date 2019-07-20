Глава Минобороны Украины прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Киев, 20 июля. Украинский министр обороны Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел на встрече с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

Журналист на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на министра сообщил, что видео было неправильно истолковано.

«Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — написал Бутусов.

Полторак рассказал журналисту, что после приветствия украинский президент подошел к заместителям главы ОП Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко и, по всей видимости, хотел им что-то сказать наедине.

В связи с этим Зеленский повернулся в сторону главы Минобороны и сказал: «Секундочку». Как сообщил Бутусов, по словам Полторака, глава Украины обратился к нему корректно и «без чего-то угрожающего».

«После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану», — добавил журналист.

Ранее на просторах Интернета появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военных отталкивает главу Минобороны. При этом в офисе главы государства заявили, что украинский лидер не толкал Полторака, а попросил его отойти в сторону.

Видео вызвало активное обсуждение в украинском сегменте Интернета. Многие были возмущены поведением Зеленского, отметив, что для главы государства так себя вести недопустимо. Однако нашлись и те, кто заступился за шестого президента Украины.