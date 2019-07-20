Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Екатеринбург, 20 июля. Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Своим виденьем произошедшего Мехоношин поделился с агентством Ura.Ru, и она заинтересовала руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцеви.

Новая версия отличается оригинальностью от десятков других, которые были выдвинуты ранее. По словам Мехоношина, причиной трагедии могла стать редкая болезнь, которой чаще всего страдают жители севера. Поморы называют недуг «мерячкой», саамы зовут ее эмериком, эскимосы — «зовом Полярной звезды», якуты — шаманским насылом, а английский врач Уотсон окрестил болезнь «полярной истерией».

О болезни жителю Нижнего Тагила поведала дочь, которая преподавала за Полярным кругом — в Мурманском арктическом госуниверситете.

«Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения, — рассказал автор версии. — Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей».

Отмечается, что в этот момент охваченные «мерячкой» люди стремятся на север, не чувствуют боли и холода. Если им попытаться помешать, то «больные» становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой. Когда недуг отпускает, человек погружается в глубокий сон.

«Человек приходит в себя неожиданно и ничего из этого не помнит», — рассказал подробности Мехоношин.

Он отметил, что сам с этой болезнью не сталкивался, однако друг, который занимается альпинизмом, подтвердил, что наблюдал нечто подобное в горах.

«Действия туристов по оставлению палатки и передвижению в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер, очень походят на групповые действия людей, попавших в состояние «мерячки», — напомнил он о дне гибели группы Дятлова.

Кунцеви посоветовал следователям рассмотреть и эту версию при расследовании дела о гибели туристов.

«Конечно, перевал Дятлова находится не за Полярным кругом, это всего лишь Северный Урал, — заметил он, — но место все равно во многом аномальное — мы в этом году специально едем туда с магнитометрами и другой аппаратурой, чтобы замерить разного рода показатели, в том числе — магнитного поля Земли».

Месяц назад издание «Похвистнево Информ» предположило, что девять туристов группы Дятлова погибли из-за оленей.