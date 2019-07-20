Поезд с углем сошел с рельсов на Ямале

Ханты-Мансийск, 20 июля. Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Экстренные службы региона проинформировали, что чрезвычайное происшествие произошло около 10.00 по московскому времени. ЧП зафиксировано на железнодорожном перегоне Собь-Харп (Приуральский район). Всего в составе находилось 47 вагонов, из них — 13 вагонов с углем.

Из Республики Коми на место аварии были отправлены два аварийно-восстановительных поезда. О пострадавших информации нет, сообщают РИА Новости.

Случившееся привело к сбою в графике следования пассажирских поездов «Лабытнанги — Москва», который направился обратно в пункт отправления, и «Москва — Лабытнанги». Также поезд «Воркута — Лабытнанги» был отменен.